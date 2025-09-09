¡ÚÂ®Êó¡Û¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥ª¥ê¼óÁê¤¬¼Ç¤É½ÌÀ¡¡¡ÈSNS¶Ø»ß¡É¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç19¿Í»àË´
À¯ÉÜ¤¬SNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¡¢19¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¼õ¤±¡¢¥ª¥ê¼óÁê¤¬¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡Û¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥ª¥ê¼óÁê¤¬¼Ç¤É½ÌÀ¡¡¡ÈSNS¶Ø»ß¡É¤Ø¤Î¹³µÄ¥Ç¥â¤Ç19¿Í»àË´
¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤Ç¤Ï8Æü¡¢SNS¤Î¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬·ã²½¤·¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç19¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤Û¤«¡¢100¿Í°Ê¾å¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ÆÃÏ¤Çº®Íð¤¬¹¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï9Æü¡¢¥ª¥ê¼óÁê¤¬¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥Í¥Ñ¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï4Æü¡¢À¯ÉÜ¤ÎÅÐÏ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤äX¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¤ÊSNS¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¶Ø»ß¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¼õ¤±¡¢9Æü¤Ë¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£