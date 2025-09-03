森永製菓は、人気キャラクター「リラックマ」「すみっコぐらし」「たれぱんだ」をはじめとした「サンエックスユニバース」とコラボレーションした限定デザインの「森永ビスケット」シリーズ商品を、9月中旬から順次発売する。パッケージにはサンエックスの愛らしいキャラクターたちが登場。また、食べ終わった後の空箱では素敵な“パッケージ工作”にもチャレンジできる。工作アイデアは、様々な空箱を活用した精巧なペーパークラフトで注目を集める「空箱職人 はるきる」が提案し、おやつ時間をより楽しく彩る。

なお、パッケージ工作は「マリー」、「チョイス」、「ムーンライト」、「ブラックムーン」の各種のみ。

変わらぬおいしさと安心感で世代を超えて愛されてきた「森永ビスケット」シリーズ。新たに発売される期間限定パッケージでは、世代を超えて愛される人気キャラクターとコラボレーションする。“のんびり、だらだらと”癒しを届ける「リラックマ」、ちょっぴりネガティブだけど健気な姿で共感を呼ぶ「すみっコぐらし」、ゆるくて愛らしいフォルムが特徴の「たれぱんだ」など、幅広い世代に親しまれてきたサンエックスキャラクターたちが、おやつ時間をやさしく彩る。





さらに、食べ終わった後も楽しめる仕掛けとして、精巧なペーパークラフトで注目を集める「空箱職人 はるきる」が提案するパッケージ工作アイデアを紹介。キャラクターの世界観を活かしたデザインが創造力を刺激し、ひとりでも家族や友人とでも楽しい時間を演出する。

リラックマはいつもごゆるりマイペースな着ぐるみのクマ。やんちゃなコリラックマと働き者のキイロイトリと一緒に暮らし、はちみつの森に住むチャイロイコグマやそのお友達と仲良し。毎日頑張っているあなたに、癒しとやさしさとくすっと笑えるささやかな時間を届ける。

すみっコぐらしはさむがりの“しろくま”や、自信がない“ぺんぎん？”、食べ残し（？！）の“とんかつ”、はずかしがりやの“ねこ”、正体をかくしている“とかげ”など、ちょっぴりネガティブで個性的だけど共感できる、やさしい世界のキャラクターとなっている。

たれぱんだは名前の通り、独特のたれたポーズが印象的。さわると柔らかく意外としっとりしており、ゆるやかな動き（時速約2.75m）が特徴。好物は和菓子「すあま」。気が付くとそばにいる、癒しの存在となっている。

ペーパークラフト作家として人気の「空箱職人 はるきる」が、「森永ビスケット」限定パッケージを使ったかわいい工作アイデアを提案。「マリー」、「チョイス」、「ムーンライト」、「ブラックムーン」には、パッケージの中面に工作の図面が印刷されていて、食べたあとの空箱が、創造力を刺激する楽しい工作キットに早変わり。同じビスケットでもそれぞれ2種ずつ異なるキャラクターコラボパッケージがあるので、キャラクターごとに異なる空箱工作を全8種楽しむことができる。さらに、特設サイトでは空箱3種を使った上級レベルの作品「宇宙船」の型紙もダウンロードできるす。ひとりでも家族や友人とでもそろって楽しめる内容となっている。

［発売日］9月中旬から順次

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp