人気YouTubeチャンネルで「足痩せ & 美尻も手に入るストレッチ方法！！with テラストーン」と題し、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が股関節トレーニングの第4弾を解説した。動画内で片岡氏は、今回は特別にテラストーンを使わず、体一つでできるエクササイズを紹介した。

「今日はね、テラストーンを使わないで、お体だけでやっていきたいと思います」と説明した片岡氏は、アシスタントとともにマットの上での股関節運動を丁寧に実演。膝と足首を一列に整えて座り、「お腹と膝で引っ張り合い」を意識しながら左右に倒していくことで、股関節をしっかり動かすコツをアドバイスした。

トレーニングのポイントについて「お尻やかかとが動かないように、体を正面に保ったまま、お腹と膝を引っ張り合うように動かす」と紹介。また「肩に力も入らないように」「お腹をしっかりと引き上げてあげると上手く動くようになる」と解説し、初心者でも無理なくできる工夫を強調した。

動画の最後には「本当に無理をせずにグイグイしない、自分のペースに合わせて」という注意喚起も。「故障をしないようにね、気をつけながらやっていただきたいと思います」と視聴者への思いやりもみせ、動画を締めくくった。

