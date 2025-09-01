この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が語る！「絶対にグイグイしないで」無理せずできる美尻&足痩せストレッチ法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気YouTubeチャンネルで「足痩せ & 美尻も手に入るストレッチ方法！！with テラストーン」と題し、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が股関節トレーニングの第4弾を解説した。動画内で片岡氏は、今回は特別にテラストーンを使わず、体一つでできるエクササイズを紹介した。



「今日はね、テラストーンを使わないで、お体だけでやっていきたいと思います」と説明した片岡氏は、アシスタントとともにマットの上での股関節運動を丁寧に実演。膝と足首を一列に整えて座り、「お腹と膝で引っ張り合い」を意識しながら左右に倒していくことで、股関節をしっかり動かすコツをアドバイスした。



トレーニングのポイントについて「お尻やかかとが動かないように、体を正面に保ったまま、お腹と膝を引っ張り合うように動かす」と紹介。また「肩に力も入らないように」「お腹をしっかりと引き上げてあげると上手く動くようになる」と解説し、初心者でも無理なくできる工夫を強調した。



動画の最後には「本当に無理をせずにグイグイしない、自分のペースに合わせて」という注意喚起も。「故障をしないようにね、気をつけながらやっていただきたいと思います」と視聴者への思いやりもみせ、動画を締めくくった。