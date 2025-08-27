日本サッカー協会（JFA）が発表したように、10月14日、日本代表は東京・味の素スタジアムでブラジル代表と対戦する。キリンチャレンジカップ2025の一戦は午後7時30分にテレビ朝日系列で生中継され、ABEMAでも配信される予定である。



対戦相手はカルロ・アンチェロッティ率いるブラジル代表。日本はこれまでブラジルとの通算成績で2分11敗と大きく負け越しており、2022年以来の再戦となる今回も厳しい試合が予想される。しかし、久保建英をはじめとする欧州で活躍する選手たちが、どのように強豪を相手に挑むのか注目される。森保一監督は「世界トップ基準の戦いを通じて成長を促す非常に重要な機会になる」と語り、強豪ブラジルに全力で挑む姿勢を強調した。全ての選手が高いクオリティを備える相手に対し、日本代表がどのように立ち向かうかに注目が集まる。





また、SNSではすでに大きな盛り上がりを見せており、FIFAワールドカップ北中米大会を見据えた強化試合として、この試合の価値は非常に高い。初勝利に向けてファンの期待が膨らむのも当然の流れであろう。日本代表が世界屈指の強豪にどこまで食い下がれるのか、真の実力を示す好機である。勝敗以上に、ブラジルを相手に堂々と渡り合えるかが問われる。ここで得られる経験が、未来のW杯本大会に必ずつながるはずだ。