¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÇ½ÎÏ¤¬¡Ä¡Ä¡×¡¡¥¦¥©¥ë¥³¥Ã¥È»á¤¬µó¤²¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎÄ¶¿·À±¥À¥¦¥Þ¥ó¤Î¶¯¤ß
25-26¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎMF¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¦¥Þ¥ó¡£
2009Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢15ºÐ¤ÎÄ¶¿·À±¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè2Àá¥ê¡¼¥ºÀï¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢64Ê¬¥Î¥Ë¡¦¥Þ¥É¥¥¥¨¥±¤È¤Î¸òÂå¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¥×¥ì¥¤ÌÌ¤Ç¤Ï»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éPK³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£¤½¤ì¤ò¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬·è¤á¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç5-0¤Ç¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤È¤Æ¤âÂ®¤¤¡£¤Þ¤ë¤Ç¥á¥Ã¥·¤ß¤¿¤¤¤À¡£¥á¥Ã¥·¤ÈÂÐÀï¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÎÊý¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÈà¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ç¤â¡¢·Ú¡¹¤ÈÁê¼êÁª¼ê¤òÈ´¤µî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥È¥Ã¥×¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¼«ºß¤ËÁà¤ëÇ½ÎÏ¤¬¥À¥¦¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×
15ºÐ¤È181Æü¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ì¥ï¥Í¥ê¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿°ïºà¥À¥¦¥Þ¥ó¡£³ÆÊýÌÌ¤«¤éÈà¤ËÂÐ¤¹¤ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡Àá°Ê¹ß¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£