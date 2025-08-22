µð¿Í¤¬4Áª¼êÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢µÈÀî¤ÈÀõÌî¤¬1·³¾º³Ê¡¡¼çÎÏ¤¬Â³¡¹Éüµ¢¡Ä¥ª¥ê¤ÏµÜ¾ë¤òËõ¾Ã¡¢22Æü¤Î¸ø¼¨
µð¿Í¤Ï¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÈÁýÅÄ¤¬2·³Ä´À°¤Ø
¡¡22Æü¤Î¥×¥íÌîµå¸ø¼¨¤Ç¡¢µð¿Í¤ÏµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¤ÈÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤ò½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤·¤¿¡£µÈÀî¤Ï7·î31Æü¡¢ÀõÌî¤Ï6·î6Æü°ÊÍè¤Î1·³¾º³Ê¡£Âå¤ï¤ê¤ËÁýÅÄÎ¦ÆâÌî¼ê¤È¥¨¥ê¥¨¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹³°Ìî¼ê¤¬Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤Ïº£µ¨90»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.271¡¢3ËÜÎÝÂÇ26ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£7·î31Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó1¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÉüµ¢¡£19Æü¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢Î¥Ã¦¸å½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¼ÂÀï¤ò·Ð¤ÆÂÔË¾¤Î1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÌî¤Ï6·î¤Î¹ß³Ê°Ê¹ß¡¢¼ÂÀï¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢8·î¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¼ÂÀïÉüµ¢¡£20Æü¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡£µÈÀîÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¾õÂÖ¤¬¾å¸þ¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Î1·³¾º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß2°Ì¤Îµð¿Í¤Ï22Æü¤«¤éÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç3°Ì¡¦DeNA¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£1.5¥²¡¼¥à¤È3Ï¢Àï¤Î·ë²Ì¼¡Âè¤Ç¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤â¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢1·³¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿µÈÀî¤ÈÀõÌî¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏµÜ¾ëÂçÌïÅê¼ê¤ÎÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¡£21Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë¤ËÀèÈ¯¤·6²óÌµ¼ºÅÀ¤Ç5¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£Âå¤ï¤ê¤Ë2Ç¯ÌÜ¤ÎËÙÉ¢ÆáÊá¼ê¤¬½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë