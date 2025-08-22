この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「杉江弘の航空チャンネル」にて、元日本航空機長・杉江氏と元日本航空CAの福永かおるさんが、「エアラインランキングを信用すると危険」と題し、世界中で発表されている航空会社ランキングについて独自の視点で語った。



杉江氏は冒頭から「エアラインランキングっていうのは信用しちゃいけませんよ」と断言。世界的な格付け機関が発表するランキングを例に挙げ、直近ではオーストラリアの『エアラインレーティング』社が『大韓航空』を世界1位と評価したことに言及。「え、1位が大韓航空ですか？ 信じられます？」と福永さんも驚きを隠せなかった。さらに杉江氏は「これがカラクリ」と続け、ランキングの根拠が機材の新しさや整備トラブルの件数など限られた要素だけで安全性を決めている実態を解説。「事故の55%はヒューマンエラーなのに、そんなのデータ化できないでしょ」と、ランキングの限界を痛烈に指摘した。



また、ランキング上位に米国のビッグスリー（ユナイテッド、アメリカン、デルタ）が来ない理由も説明。「古い機材を使ってるってだけで点数が落ちる。だからビッグスリーが上に来ない。安全性ランキングは、実際は当てになりません」と強調。「僕が独断と偏見で選んだ“安全トップ20”にはANAやJALも入っていません」と、現場の知識に基づく考えも披露した。



一方、国土交通省が毎年発表する「定時性」ランキングにも疑問を呈し、「各会社で定義が違うのに比較する意味がない。プレッシャーがパイロットにかかってミスにつながる恐れもある」と語った。さらに「サービス面は顧客の主観が大きい上、制服のサイズでCAが解雇されるような実態も。そんな評価軸でランキングをして何の意味があるんでしょうか」と鋭い疑問を投げかける。



動画終盤、杉江氏は「本来、ランキングの方式自体を改めるべき。はっきり言って、情報の操作といっても過言ではない」「利用者は騙されちゃいけない」と訴え、「安全を本当に重視するなら、表面のランキングだけを鵜呑みにしないで」と視聴者に呼びかけて結んだ。