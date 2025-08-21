diana5年目のAkiさんが卒業を報告「声援が力に」

DeNAのオフィシャルパフォーマンスチーム「diana（ディアーナ）」は20日、横浜スタジアムの名物企画「Hisense ハマスタバトル」で不動のアンカーを務めるAkiさんの卒業を発表した。突然舞い込んだ“報せ”に、ファンは「えぇー！！」「めちゃくちゃ悲しい」とコメントを寄せている。

Akiさんは今年で加入5年目を迎える人気チア。持ち前の俊足で“速すぎるチア”としてファンから愛されてきた。2023年に始まったファンとのリレー対決「Hisense ハマスタバトル」ではアンカーを務め、陸上未経験者ながら衝撃の脚力で、何度も逆転勝利を呼び込んだ。

誕生日だったこの日、Akiさんは「diana」の公式X（旧ツイッター）を通して「ファンの皆さま、dianaメンバー、関係者の皆さまなど、本当にたくさんの方に支えていただき、dianaとして5年間活動をすることができました」とファンに感謝の思いを届けた。

「diana・Akiとしての人生を大きく変えてくれ、私にとってとても大きな存在である『Hisense ハマスタバトル』では、一緒に走っていただいた皆さま、スタンドからいつも応援してくださる皆さまからの声援が力になり、一戦一戦を本気で走り抜くことができました。また、自分自身が誰よりも負けず嫌いであることを知ることもできました。通算150勝を目指して、これまでの感謝の気持ちを込めて、全試合をAlways Full Swing、全力で走り続けます！」と続け、2025年の終わりまで全力で走り抜く決意を示した。

誕生日の電撃発表にファンは騒然。「めっちゃ寂しくなるじゃん」「唯一知ってるdianaの子だった」「ハマスタ最速の女神が卒業かぁ。お疲れ様です」「寂しいですが、たくさんのワクワクをありがとうございました」とSNS上には多くのコメントが集まった。

また、「ハマスタバトルのアンカーどうするの!?」「クローザー問題深刻」「アンカー誰が務まるかな」と、名物リレー企画で大役を務めてきたAkiさん不在を嘆く声も多かった。（Full-Count編集部）