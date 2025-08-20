「初めて彼女と手をつないだ」高1息子の恋バナに10万いいね母が聞いた“尊すぎる一言”とは？【ママリ】
高1長男の甘酸っぱい恋にキュン
子どもが年ごろになれば誰かを好きになったり、お付き合いをしたりすることもありますね。誰かを好きになるのは自然なこととはいえ、親として伝えるべきことについて考える方もいるかもしれません。また、子どもから恋愛話を聞かせてもらえると、自分の青春時代を思いだしてキュンとすることもあるでしょう。
高１長男が友達みんなと祭に行った後、好きな子と2人きりの帰り道に告白したら向こうも「うれしい、私も長男君が好きだった……」って号泣してくれたらしくて初めて繋いだ彼女の手が涙で濡れていたって話を聞いて以来、ずっとビールがレモンサワーの味
高1の長男が聞かせてくれたのは、まさに青春なできごと。みんなでお祭りというシチュエーションも、2人きりの帰り道で好きな子に告白というのも、まるで漫画みたいですよね。わが子からこんな話を聞かされたら告白した方はもちろん、された方の親もキュンとして応援したくなりそうです。
この投稿に「青春漫画すぎます」「親にその話する関係もめちゃくちゃよい」などのコメントがついていました。難しい年ごろですから、好きな人の話ができる親子関係というのは簡単ではないはず。普段からしっかりとコミュニケーションを取れているいい親子関係なのでしょうね。
また「ビール1缶空けられる」「黒霧島がレモンサワーの味」など甘酸っぱいエピソードに夢中な声もたくさんリプライされていました。まるで漫画の中のような甘酸っぱい話に、読んでいる方まで幸せな気持ちになる投稿でしたね。
妊娠中に遭遇したおじいさん
傘を忘れてしまい、急な雨が降ると困ってしまいますよね。新しく買うか、ときにそのまま行くか。と判断するときもあるでしょう。
投稿者である朝夢旋姫@かるちぇさんは当時妊娠中でした。迷った結果、傘をささないという選択をしましたが…？
昔、妊婦健診行く途中、急な雨で、
濡れても良いかと歩き始めると
通りすがりのお爺さんが、
妊婦さんが体を濡らしちゃダメだ、と手に持っていた予備の傘をくれた。
断ったけど、
駅まで嫁を迎えに行くところで、2人で相合傘で帰るから大丈夫。
妊婦さん助けたって言ったら絶対褒められる。
と。
偶然出会ったおじいさんの素敵なスマートな対応のエピソードでした。通りすがりなら、傘を借りるではなく、もらうことになります。恐縮する投稿者さんですが、おじいさんのような言葉をかけてくれたら、受け取るしかありません。
スマートなおじいさんの対応に「優しいおじいちゃん」「なんだか涙がでた」など温かい気持ちに感動したというコメントで盛り上がりました。おじいさんがどんな風に妻にこのことを話したのか、つい想像してしまいますよね。
すれ違う人にも優しさを向けられるおじいさんにも、その状況をこうして覚えていて感謝する投稿者さんにもほっこりした気持ちになるエピソード投稿でした。
抜け毛が恥ずかしいと思っていたけれど…
皆さんは、産後にいろいろな体の変化がありましたか？抜け毛や体型の変化などに、ショックを受ける人がいるかもしれません。わが子がかわいいと思っても、体の変化まではすんなり受け入れられないですよね。
投稿者のもちはもちや☺︎ 0y🎀完ミ🍼さんは、産後の抜け毛に悩んでいました。ある日美容室に行きますが…？
この前美容室行った時に👨🦱「産後の抜け毛ってやっぱありました～？？」と聞かれたので👸「もうかなり抜けて…いまやっとパヤパヤと生えてきたところなんですｵﾊｽﾞｶｼッ💦」って言ったら👨🦱「良いっすねｲｯｽﾈ～！新芽って事ですもんね～！その髪めっちゃ綺麗ですよ～！大事に育てましょ～！」って言ってくれて初めて産後の抜け毛を愛せた。ありがとう素敵なお兄さん。
抜け毛という言葉だけ聞くと、少しネガティブに感じますよね。恥ずかしいことだと思うこともあるでしょう。そんなとき、髪の毛のプロから「きれい」と言われると、とてもうれしく思うはずです。どんなことも、ものごとは捉えようかもしれません。そんなことを気づかせてくれる投稿ですね。
この投稿に対して「めっちゃポジティブになれる」「優しさに感動」と美容師さんへのリプライが寄せられました。抜け毛などのトラブルも、出産という大仕事の勲章。新芽を大切に、自分を肯定したいですよね。
記事作成: kanako_mamari
（配信元: ママリ）