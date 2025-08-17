この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルでAI関連の最新情報を精力的に発信するAI解説者・ミライ氏が、「【最新AIツール13選】ChatGPTのPlusプランのGPT-5利用制限変更・GPT-4o再実装/GrokのAIモデルGrok 4と動画生成機能が無料開放」と題して、国内外で急拡大するAIツールの“最新進化”について解説した。動画冒頭でミライ氏は、「ここ1週間の間にリリースされた最新のAIツールの中で、週間AIツールベスト10で紹介しきれなかったツールを別冊としてまとめて紹介します」と宣言。特にOpenAIやXAI、Microsoft、Googleの動きをピックアップし、ユーザーの利用体験が大きく変わるターニングポイントだと分析した。



注目は、OpenAIが8月7日にリリースした次世代AIモデル「GPT-5」の利用制限が大幅緩和された点。ミライ氏は「チャットGPTプラスユーザーが、3時間ごとに160件、週3,000までメッセージ送信可能になった」と伝え、「これで従来のストレスが大きく減る」と実際の影響を強調した。また、プラスユーザーに旧AIモデル「GPT-4」も再実装され、「ユーザーからの強い要望による復活」と“現場の声”も伝えた。



XAIのAIチャット「Grok」でも大きな動きがあった。ミライ氏は「最新モデル『Grok4』が無料ユーザーに開放されたのは非常に象徴的」と強調し、また「画像・動画生成機能『Imagine』や、AIコーディング支援『Qwen Code』も無料利用がスタート」と、AI体験の裾野が一気に広がることへの期待感を見せる。



音声AIの新展開やMicrosoftの「Copilot」にも言及。ミライ氏は「MiniMax Speech2.5では、日本語ほか40言語で表現力豊かな音声生成が可能。自分の声のクローンまで作れる」と述べ、さらに「Bing Image CreatorにはOpenAIの最新画像生成モデルが導入」「Gaga AIは顔画像＋音声で簡単にリップシンク動画が生成できる」のも革命的と語った。



一方で「Producer AI」の楽曲エフェクト適用や「コパイロット3D」の立体生成など、エンタメやクリエイター向けAI機能も次々に充実。Google提供の「ジュールズ」や、テキストからウェブアプリを作成できる「Anything」も取り上げ、「“AIで何ができるか”の幅がとてつもなく広がっている」と現状を総括した。



動画の最後でミライ氏は、「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、「それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。今後もAI業界のアップデートはますます見逃せない状況となりそうだ。