NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÙÂè21½µ¡Ê8·î18Æü～8·î22ÆüÊüÁ÷Í½Äê¡Ë¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ä¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä«¥É¥é¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë»á¤¬ºÇ¿·Æ°²è¤ÇÇ®¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡ÛÄ«¥É¥éÂè£²£±½µ¤¢¤é¤¹¤¸¥Í¥¿¥Ð¥ì ´¶ÁÛÍ½ÁÛ¹Í»¡ NHK ¥¹¥Èー¥êー £¸·î£±£¸Æü¡Ê·î¡Ë～£¸·î£²£²Æü¡Ê¶â¡Ë¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥±¥ë»á¤ÏÆÈ¼«¤ÎÍ½ÁÛ¤ä¹Í»¡¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¥Æー¥Þ¤È¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤òÇÛ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤ÎÅÐ¾ì¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¡£
Âè21½µ¤Ï¡¢¥é¥ó¥³¤È¥ä¥®¤Î¿´¤Î¸òÎ®¡¢¤½¤·¤Æ¼ç¿Í¸ø¡¦¥¿¥«¥·¤äºÊ¥Î¥Ö¤ÎÌÂ¤¤¤ä³ëÆ£¤¬¼ç¼´¤È¤Ê¤ë¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡Ö¥¿¥«¥·¤Ø¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¥é¥ó¥³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤â¡×¤È¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¤Ë¸ÀµÚ¡£¥ä¥®¤Î¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¡£¤ªÁ°¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ï¶ì¤·¤¤¤«¡£¤Ç¤âÆ¨¤²¤Á¤ã¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ºîÃæ¤Ç·«¤êÊÖ¤·Ìä¤ï¤ì¤ë¡¢¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤ä»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡ÉÃÂÀ¸¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëº£½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤â¥¿¥«¥·¤¬¤³¤Î¸åÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡¢¥¿¥«¥·¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëÌøÀ¥¤¿¤«¤·¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤ËÈ¯É½¤·¤¿½é´ü¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î°ïÏÃ¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ï¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ê´Ý¤¤´é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í´Ö¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¿¥«¥·¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³ëÆ£¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¹ñÌ±Åª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÇØ·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂçÃÀ¤Ë¹Í»¡¤·¤¿¡£
²ÈÄíÆâ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¥±¥ë»á¤Ï¾Ü¤·¤¯Ê¬ÀÏ¡£¥Î¥Ö¤Î¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¼Ô¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¶ìÇº¤ä¼»ÅÊ¡¢¤½¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Î·ö²Þ¤«¤éºÆ¤Ó¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Î¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤ò¡Ö¤Ç¤â¥¿¥«¥·¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤ÏºÍÇ½¤¬¤Ê¤¤¤È¼«µÔÅª¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤Â³¤±¡Ä¡Ä¥Î¥Ö¤Ï²È½Ð¡£¤·¤Ð¤é¤¯¥é¥ó¥³¤ÎÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¡×¤È¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦ÉÁ¼Ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥«¥·¤¬¿·¤¿¤Ê¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤ä¡¢¼þ°Ï¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¸å²¡¤·¤µ¤ì¤Æ¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¤¤¤è¤¤¤èÂÔË¾¤Î¡È¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤òÇÛ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë½µ¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ø¡£¡Ö²æ¡¹¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ëÁ°¡¢ÌøÀ¥¥¿¥«¥·ÀèÀ¸¤Ï¼ÂºÝ¤Ë´é¤¬¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤Î»Ñ¤ò¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¤òÇÛ¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²òÀâ¡£¥È¥±¥ë»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬À¤¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤â¤¦¾¯¤·¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÆ°²è¤ò·ë¤Ó¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Çµ¤»ý¤Á¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
