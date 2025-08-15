モードに映えるスポーツの機能美。MIZUNO×SLYが放つ、漆黒の「WAVE RIDER 10」
スポーツブランド MIZUNO（ミズノ）と、エッジの効いた都会的スタイルを提案する SLY（スライ）が初タッグ。ランニングシューズの名作「WAVE RIDER」シリーズの10代目モデルをベースに、ブラックとシルバーを基調としたクールなコラボレーションスニーカー「WAVE RIDER 10 SLY」が登場します。
Courtesy of MIZUNO
本作は、マットな合成皮革やエナメル調人工皮革など異素材をミックスし、立体感のあるデザインに仕上げた一足。ソールやメタルパーツにも光沢を取り入れ、重厚感とモードな存在感を演出しています。シューレースはドローコード仕様で、着脱の容易さとデザイン性を兼備。インソールには両ブランドのロゴ、かかとには特別なコラボレーションロゴが配されるなど、細部までこだわり抜かれています。
サイズはウィメンズからメンズまで展開され、ジェンダーを超えて楽しめる仕様。スポーツとファッションを横断するデザインは、ストリートからランウェイまで映える存在感を放つ。発売は2025年9月19日、ミズノ公式オンラインでは9月5日より先行予約を開始予定。
商品名：WAVE RIDER 10 SLY
品番 / カラー：D1GD2508 / 01︓ブラック
サイズ：23.0〜29.0cm, 30.0cm (29.5cm 以外のハーフサイズあり)
価格：1万9,800円（税込）
発売予定⽇：2025年9⽉19⽇(⾦)
※2025年9⽉5⽇(⾦)より、ミズノ公式オンラインにて先⾏予約発売
※⽣産状況等により変更になる場合があります
■販売店舗■
SLY
ミズノショップ⼼斎橋
ミズノオオサカ茶屋町
MIZUNO TOKYO
ミズノショップ京都四条
ミズノショップ京都新京極
ミズノショップ名古屋パルコ
ミズノ公式オンライン
※販売店舗によっては、すべてのサイズを展開していない場合があります
※販売店舗によっては、発売時の状況に応じて整理券を配布する場合があります
