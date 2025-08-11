第一印象を大きく左右する「目元」。ぱっちりした二重、涼しげな切れ長、優しげなまなざし…女性にとって理想の目元はさまざま。インターネットリサーチのNEXER社はこのほど、HAABクリニックと共同で、全国の女性400人を対象に「理想の目元だと思う女性芸能人」についてアンケートを実施。調査結果をランキング形式で公開した。



【写真】1位の人気女優 誰もが憧れる目元の美しさ くっきりとした二重＆知的でクール

3位は今田美桜（28）と石原さとみ（38）が23票で並んだ。今田には「ぱっちりしててかわいい」（20代）、「まんまるクリクリ、小動物みたいな目。自分と正反対だから憧れる」（40代）など、華やかで存在感のある目元に憧れを抱く声が多数。石原には「笑顔でも真顔でもいつも目元がキラキラしている」（30代）、「くりっと大きくてかわいい」（40代）などの声が寄せられた。



2位は橋本環奈（26）が24票でランクイン。ぱっちり大きな瞳と愛らしい表情が魅力の橋本には「目がまん丸で『ザ・かわいい』だから」（20代）、「目の色や形がきれい」（20代）、「ブラウンアイで大きくてきれいな目をしている」（40代）などの声が多数。キュートな目元に憧れる女性たちから高い支持を集めた。



堂々の1位は北川景子（38）だった。票数は他を大きく引き離す47票でまさにダントツだった。北川といえば、くっきりとした二重と知的でクールなまなざしが印象的。メーク映えする目元と整った顔立ちが理想の存在となっているようで「切れ長できれいな目元」（30代）、「大きいのにキリッと涼しげな目元をしている」（40代）、「涼しげな凛とした芯の通った目元に美しさがあり、笑った時に優しげなのもかわいい」（50代）と大絶賛だった。



「理想の目元だと思う女性芸能人」1～10位は以下の通り。



１位 北川景子 （47票）

２位 橋本環奈 （24票）

３位 今田美桜 （23票）

石原さとみ（23票）

５位 綾瀬はるか（20票）

６位 中条あやみ（14票）

７位 浜辺美波 （13票）

新垣結衣 （13票）

広瀬すず （13票）

１０位 佐々木希 （10票）



（よろず～ニュース調査班）