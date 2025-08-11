　橋本環奈

　第一印象を大きく左右する「目元」。ぱっちりした二重、涼しげな切れ長、優しげなまなざし…女性にとって理想の目元はさまざま。インターネットリサーチのNEXER社はこのほど、HAABクリニックと共同で、全国の女性400人を対象に「理想の目元だと思う女性芸能人」についてアンケートを実施。調査結果をランキング形式で公開した。

　3位は今田美桜（28）と石原さとみ（38）が23票で並んだ。今田には「ぱっちりしててかわいい」（20代）、「まんまるクリクリ、小動物みたいな目。自分と正反対だから憧れる」（40代）など、華やかで存在感のある目元に憧れを抱く声が多数。石原には「笑顔でも真顔でもいつも目元がキラキラしている」（30代）、「くりっと大きくてかわいい」（40代）などの声が寄せられた。

　2位は橋本環奈（26）が24票でランクイン。ぱっちり大きな瞳と愛らしい表情が魅力の橋本には「目がまん丸で『ザ・かわいい』だから」（20代）、「目の色や形がきれい」（20代）、「ブラウンアイで大きくてきれいな目をしている」（40代）などの声が多数。キュートな目元に憧れる女性たちから高い支持を集めた。

　堂々の1位は北川景子（38）だった。票数は他を大きく引き離す47票でまさにダントツだった。北川といえば、くっきりとした二重と知的でクールなまなざしが印象的。メーク映えする目元と整った顔立ちが理想の存在となっているようで「切れ長できれいな目元」（30代）、「大きいのにキリッと涼しげな目元をしている」（40代）、「涼しげな凛とした芯の通った目元に美しさがあり、笑った時に優しげなのもかわいい」（50代）と大絶賛だった。

　「理想の目元だと思う女性芸能人」1～10位は以下の通り。

　１位　北川景子　（47票）
　２位　橋本環奈　（24票）
　３位　今田美桜　（23票）
　　　　石原さとみ（23票）
　５位　綾瀬はるか（20票）
　６位　中条あやみ（14票）
　７位　浜辺美波　（13票）
　　　　新垣結衣　（13票）
　　　　広瀬すず　（13票）
１０位　佐々木希　（10票）

（よろず～ニュース調査班）