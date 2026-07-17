7月17日から、女優の今田美桜が出演する「キリンビール晴れ風」の新CMが放送されている。CM内で、幼少期の写真が公開され、注目を集めているようだ。今田は2024年から「晴れ風」のイメージキャラクターを務めている。今回新たに放送されるCMは、「思い出の花火」編。「福岡県出身の今田さんが、幼少期に実際に訪れていた『西日本大濠花火大会』の思い出を振り返るという内容です。浴衣を着た今田さんが、惜しまれながら2018年