【名鉄杯結果】バハルダールが激戦を制しオープン初勝利
25日、中京競馬場で行われた名鉄杯(3歳上・オープン・ダ1800m)は、スタートで遅れ道中は後方、直線で激しい叩き合いを制した水口優也騎手騎乗の6番人気バハルダール(牡5、栗東・池江泰寿厩舎)が、2番人気リチュアル(セ5、栗東・田中克典厩舎)にアタマ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分51秒6(良)。
さらにハナ差の3着に8番人気サンデーファンデー(牡4、栗東・音無秀孝厩舎)が入った。なお、1番人気ブライアンセンス(牡4、美浦・斎藤誠厩舎)は7着に、3番人気トウセツ(牡5、栗東・杉山佳明厩舎)は5着に終わった。
勝ったバハルダールは、父Pioneerof the Nile、母Llanarmon、その父Sky Mesaという血統。前走12着から巻き返し、オープン初勝利を飾った。
【勝ち馬プロフィール】
◆バハルダール(牡5)
騎手:水口優也
厩舎:栗東・池江泰寿
父:Pioneerof the Nile
母:Llanarmon
母の父:Sky Mesa
馬主:G1レーシング
生産者:Shadai Corporation
【全着順】
1着 バハルダール 6人気
2着 リチュアル 2人気
3着 サンデーファンデー 8人気
4着 ザイツィンガー 11人気
5着 トウセツ 3人気
6着 メイショウユズルハ 10人気
7着 ブライアンセンス 1人気
8着 タイセイドレフォン 4人気
9着 サンマルレジェンド 9人気
10着 ハギノアトラス 12人気
11着 ロードヴァレンチ 5人気
12着 メイショウドヒョウ 13人気
13着 テーオーサンドニ 7人気