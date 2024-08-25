25日、中京競馬場で行われた名鉄杯(3歳上・オープン・ダ1800m)は、スタートで遅れ道中は後方、直線で激しい叩き合いを制した水口優也騎手騎乗の6番人気バハルダール(牡5、栗東・池江泰寿厩舎)が、2番人気リチュアル(セ5、栗東・田中克典厩舎)にアタマ差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分51秒6(良)。

さらにハナ差の3着に8番人気サンデーファンデー(牡4、栗東・音無秀孝厩舎)が入った。なお、1番人気ブライアンセンス(牡4、美浦・斎藤誠厩舎)は7着に、3番人気トウセツ(牡5、栗東・杉山佳明厩舎)は5着に終わった。

勝ったバハルダールは、父Pioneerof the Nile、母Llanarmon、その父Sky Mesaという血統。前走12着から巻き返し、オープン初勝利を飾った。

【勝ち馬プロフィール】

◆バハルダール(牡5)

騎手:水口優也

厩舎:栗東・池江泰寿

父:Pioneerof the Nile

母:Llanarmon

母の父:Sky Mesa

馬主:G1レーシング

生産者:Shadai Corporation

【全着順】

1着 バハルダール 6人気

2着 リチュアル 2人気

3着 サンデーファンデー 8人気

4着 ザイツィンガー 11人気

5着 トウセツ 3人気

6着 メイショウユズルハ 10人気

7着 ブライアンセンス 1人気

8着 タイセイドレフォン 4人気

9着 サンマルレジェンド 9人気

10着 ハギノアトラス 12人気

11着 ロードヴァレンチ 5人気

12着 メイショウドヒョウ 13人気

13着 テーオーサンドニ 7人気