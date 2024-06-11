¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¸ÅÃåÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥ë¥®¥Õ¥§¥¹¡×Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¸ÅÃå²°200Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¸ÅÃå¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥ë¥®¥Õ¥§¥¹¡×¤¬¡¢2024Ç¯6·î23Æü(Æü)¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È(Åìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¸ÅÃå¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥ë¥®¥Õ¥§¥¹¡×
2017Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥Õ¥ë¥®¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÍÌ¾¸ÅÃå²°¤ä¸ÅÃå°¦¹¥²È¤Î°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤¬Â¿¿ô»²²Ã¤¹¤ë¸ÅÃå¤Îº×Åµ¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Î2¥Û¡¼¥ë¤ËÁ´¹ñ¤Î¸ÅÃå²°¤¬½¸·ë¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÅÃå¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¿Íµ¤Å¹¡õÍÌ¾Å¹200Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë
½ÐÅ¹Áí¿ô¤ÏÌó200Å¹¡£¸¶½É¤ÎÌ¾Å¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ù¥ë¥Ù¥ë¥¸¥ó(BerBerJin)¡×¤ä¡Ö¥¥ó¥»¥é(KINSELLA)¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤Å¹¤«¤é¡¢Âç¼ê¸ÅÃåÅ¹¤Î¡Ö¸ÅÃå²°¥¸¥ã¥à(JAM)¡×¡Ö¥¦¥£¥´¡¼(WEGO)¡×¡Ö¥Ç¥¶¡¼¥È¥¹¥Î¡¼(DESERTSNOW)¡×¡ÖFLORIDA(¥Õ¥í¥ê¥À)¡×¡¢ÉáÃÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤Ç±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¡£
¿Íµ¤¤Î°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤¬ºÆÅÐ¾ì
¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï2023Ç¯¤Î³«ºÅ»þ¤Ë¤â¹¥É¾¤òÆÀ¤¿°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤òÀßÃÖ¡£¸ÅÃåÃµ¤·¤Ç¶õ¤¤¤¿¤ªÊ¢¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¡¼¥É¤ä¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¶¡¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
³«ºÅ³µÍ×
¡Ö¥Õ¥ë¥®¥Õ¥§¥¹¡×
³«ºÅÆü¡§2024Ç¯6·î23Æü(Æü)
»þ´Ö¡§9:00¡Á20:00 (ºÇ½ªÆþ¾ì19:30)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È(Åìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì) ÅìÅ¸¼¨Åï Âè4¡¦5¥Û¡¼¥ë
Æþ¾ìÎÁ¡§500±ß(¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ)
¢¨¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼ÉÔ²Ä¡£
Á°Çä¤ê·ô¼è¤ê°·¤¤¡§¥¤¡¼¥×¥é¥¹
¡ã½ÐÅ¹Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡ä
Acote¡¿ADP¡¿ADV.garage store¡¿Aevum¡¿afille¡¿agreable used&vintage¡¿ALL1-ONE¡¿ANT vintage¡¿aNz¡¿apache roar¡¿archie716¡¿arc-lady¡¿ArmsClothingStore¡¿Atrie -usedclothing-¡¿BANANAS¡¿Bastone Tokyo¡¿BEGGAR¡¿BEN used&vintage clothing¡¿Beo¡¿BERBERJIN¡¿BLANK BLACK MARKET¡¿Bokeh¡¿BOROMART¡¿Cafe&Clothing1610¡¿canopus¡¿Chit-Chat¡¿ChuPa¡¿Cloth Works¸ÅÃå²°¡¿clotheshorse¡¿CLUTCH¡¿COMMISSION¡¿CULT¡¿curb¡¿Dandees¡¿Daniel¡¿DESERT SNOW¡¿DESIRE STORE¡¿DUFF¡¿DUST MAGNET CLUB¡¿Dxias¡¿ear used clothing¡¿EmiGeneralStore¡¿emmawood¡¿e-pick clothing store¡¿EQUAL LAB STORE¡¿et¡¿FBR TRADING¡¿FINCH¡¿flancesca¡¿FLOLIDA¡¿FLOW vintage¡¿FURUGI83¡¿fuv vintage ²¼ËÌÂô¡¿GATAO¡¿GOONIES¡¿GREEN HEAVEN¡¿grin days memory¡¿Hachisu¡¿haikara¡¿HIRO's STORE¡¿Hi-smile¡¿HITOCHIGAI¡¿HOB's FACTORY¡¿H's clothing¡¿hummingbird¡¿humor¡¿Huskies&Husky¡¿HYDEOUT STORE¡¿ilus ilm.¡¿intersection¡¿intersection¡¿jam-clothingÄ®ÅÄ¡¿John Q Store¡¿Johnson Market¡¿Just Because¡¿KAKKO¡¿KAU vintage clothes¡¿kaufen¡¿kimama¡¿kinsella¡¿KOH ISHIGURO¡¿kosaji¡¿kroneko¡¿Laforay CULKIN¡¿laidback¡¿LASTPLAN¡¿Le Coeur -vintage clothing store-¡¿LIFE¡¿Like a Boy¡¿LIOT¡¿LIPIT-ISCHTAR ¥ê¥Ô¥È¡¦¥¤¥·¥å¥¿¡¼¥ë¡¿Maggoo Vintage¡¿Malas Damas¡¿marron vintage¡¿Maru¡¿MARUCO vintage clothing¡¿Marx Jane¡¿Materialoop new retro¡¿mellow usedclothing¡¿memória¡¿MICMO¡¿MILITARIA 1911 VINTAGE¡¿minful¡¿moonbirds vintage¡¿Mr.Clean¡¿mult¡¿MWC¡¿NaveL¡¿new archaique¡¿NOTIME¡¿OBRERO¡¿ocic ¡ß ¥µ¥ó¥É¥Ó¡¼¥Á¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¿OKI¡¿Ol-c¡¿Old Chuck¡¿One Big Holiday¡¿POISON FROG¡¿Qrs¡¿Rassic¡¿Reair clothing store¡¿Rebirth¡¿RENGA CLOTHING STORE¡¿RIVER OF NO RETURN¡¿room¡¿Rootstock¡¿SAKI PHENOM¡¿samurai vintage clothing¡¿SANGO¡¿SANGO¡¿Sasanqua & Wezen used clothing¡¿savvy vintage¡¿Scout haus by Teddy Toimii¡¿SELECTUS¡¿SHEEP RUG¡¿sheol¡¿SHINKIRO¡¿Shoes&Clothes.P¡¿shushubell(¥·¥å¥·¥å¥Ù¥ë)¡¿SOTA JAPAN¡¿SPiKe¡¿SPINS¡¿SS HOUSE¡¿stability turn¡¿steez¡¿Stockhome & Cary¡¿STORE old&new clothing¡¿STRATO¡¿Summer Step¡¿sun/¡¿SunLemo.¡¿sup rising¡¿swallow tail vintage ¹â±ß»ûÅ¹¡¿swallow tail vintage ÀéÍÕÃæ±ûÅ¹¡¿SWANK¡¿T.R.O.Y Clothing¡¿TAKE HAND¡¿TAROCK¡¿Terra Chic¡¿Territory ¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¡¿the CIDER¡¿THE KOBAYASHI¡¿THE PURPLE¡¿TIP OF TONGUE¡¿TOKI CLOTHING STORE¡¿TR 31/2¡¿TREE Used Clothing store¡¿tunnel vintage (¥Ä¥ó¥Í¥ë¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸)¡¿Ultimate Star¡¿umber¡¿us_connector¡¿USAGE¡¿Used & Vintage ÆîÊÆÎ¹¹Ô¡¿USED CLOTHING HOUSE A¡¿USED SNEAKERS KAI¡¿used&vintage archeologie¡¿Utah vintage&used clothing¡¿VERS¡¿VintageCap MISSI¡¿WEGO¡¿Westo Factory Æ£¤¬µÖÅ¹¡¿WestoFactory ½ÕÆü°æ¡¿WHITE CIRCLE¡¿WONDRES_vintage¡¿Woodmarquee¡¿Young¡¿youth vintage¡¿YouTuber ¥Ï¥ë¥¡¿YoYew(¥è¡¼¥è¡¼)¡¿yup¡¿Zira¡¿ZUSHI¡¿&Dorothy¡¿3 PEACE¡¿7ession¡¿¤¢¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Á¡¿¥¤¥¨¥é¥Õ¥ê¥«¡¿¥¨¥ó¥«¥¦¥ó¥È¡¿¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡¿¥¸¥×¥½¥Õ¥£¥é¡¿¥¹¥¯¥¤¡¼¥¯¡¿¥È¥¥¥×¡¼¥×¥È¥¥¥Ý¥Ã¥× ¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¡¿¤Þ¤Ä¤À¤Ï¤¦¤¹¡¿¥ß¥ê¥¿¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×S&Graf¡¿¤ß¤ó¤Ê¤Î¸ÅÃå²° ¥¨¥Ö¥ê¥ï¥ó¡¿°Â¿´±¡¾¦Å¹¡¿±©Ä»¾¦Å¹¡¿²æ¿§¡¹¡¿¸ÅÃå²° JAM¡¿¸ÅÃåLAB¡¿¸ÅÃå²° PUNCH THRIFT¡¿¸ÅÃå²° Snow Garden¡¿¸ÅÃå²° Ç¾Å·µ¤¡¿¸ÅÃå²°¡Ö¥Õ¥À¥ó¡×¡¿¸ÅÃå²°BigFish¡¿¸ÅÃå²°Chum¡¿¸ÅÃå²°DIGDIG¡¿¸ÅÃå²°dp¡¿¸ÅÃå²°DROP¡¿¸ÅÃå²°FIRE¡¿¸ÅÃå²°geeds¡¿¸ÅÃå²°Gold¡¿¸ÅÃå²°LIBERTY¡¿¸ÅÃå²°memento¡¿¸ÅÃå²°mion¡¿¸ÅÃå²°nancy¡¿¸ÅÃå²°no pain no gain¡¿¸ÅÃå²°paradero¡¿¸ÅÃå²°RUFFY¡¿¸ÅÃå²°SunLemo.¡¿¸ÅÃå²°SWAPS¡¿¸ÅÃå²°TEENSPIRIT¡¿¸ÅÃå²°TIME TRAVELER¡¿¸ÅÃå²°virus¡¿¸ÅÃå²°Wirs¡¿¸ÅÃå²°zombie¡¿¸ÅÃå²°¤°¤ë¤á¡¿¸ÅÃå²°¥·¥ß¡¼¡¿¸ÅÃå²°¥Ç¥Æ¥ë¥ß¥Ê¥·¥ª¥ó¡¿¸ÅÃå²°¥Ð¥ë 000¡¿¹õÁ¥²°¡¿»ÓÎ¢¡¿¿ìÉþ²°¡¿ÀéÍÕ¥Ç¥¶¡¼¥È¡¿Åìµþ¸ÅÃå¡¿Ë¾·î¾¦Å¹¡¿Ëá¸¦ŽÄÅ¥|Market Day¡¿ÌçÂ¢¾¦Å¹¡¿Þ¯Íî¥´¥Ã¥³
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¸ÅÃåÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥ë¥®¥Õ¥§¥¹¡×Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¸ÅÃå²°200Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë