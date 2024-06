¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¸ÅÃåÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥ë¥®¥Õ¥§¥¹¡×Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ë¸ÅÃå²°200Å¹ÊÞ¤¬½¸·ë

国内最大級の古着イベント「フルギフェス」が、2024年6月23日(日)に東京ビッグサイト(東京国際展示場)にて開催される。

国内最大級の古着イベント「フルギフェス」

2017年にスタートした「フルギフェス」は、全国の有名古着屋や古着愛好家の一般参加者が多数参加する古着の祭典。会場となる東京ビッグサイトの2ホールに全国の古着屋が集結し、多種多様な古着アイテムが販売される。

人気店&有名店200店舗が集結

出店総数は約200店。原宿の名店として知られる「ベルベルジン(BerBerJin)」や「キンセラ(KINSELLA)」といった人気店から、大手古着店の「古着屋ジャム(JAM)」「ウィゴー(WEGO)」「デザートスノー(DESERTSNOW)」「FLORIDA(フロリダ)」、普段はオンラインのみで営業を行っている店舗まで、個性豊かなショップが一堂に会する。

人気の飲食ブースが再登場

また、会場には2023年の開催時にも好評を得た飲食ブースを設置。古着探しで空いたお腹を満たしてくれるフードや、コーヒータイムのお供に最適なスイーツも楽しめる。

開催概要

「フルギフェス」

開催日:2024年6月23日(日)

時間:9:00〜20:00 (最終入場19:30)

会場:東京ビッグサイト(東京国際展示場) 東展示棟 第4・5ホール

入場料:500円(小学生以下無料)

※ペット同伴不可。

前売り券取り扱い:イープラス



<出店店舗一覧>

Acote/ADP/ADV.garage store/Aevum/afille/agreable used&vintage/ALL1-ONE/ANT vintage/aNz/apache roar/archie716/arc-lady/ArmsClothingStore/Atrie -usedclothing-/BANANAS/Bastone Tokyo/BEGGAR/BEN used&vintage clothing/Beo/BERBERJIN/BLANK BLACK MARKET/Bokeh/BOROMART/Cafe&Clothing1610/canopus/Chit-Chat/ChuPa/Cloth Works古着屋/clotheshorse/CLUTCH/COMMISSION/CULT/curb/Dandees/Daniel/DESERT SNOW/DESIRE STORE/DUFF/DUST MAGNET CLUB/Dxias/ear used clothing/EmiGeneralStore/emmawood/e-pick clothing store/EQUAL LAB STORE/et/FBR TRADING/FINCH/flancesca/FLOLIDA/FLOW vintage/FURUGI83/fuv vintage 下北沢/GATAO/GOONIES/GREEN HEAVEN/grin days memory/Hachisu/haikara/HIRO's STORE/Hi-smile/HITOCHIGAI/HOB's FACTORY/H's clothing/hummingbird/humor/Huskies&Husky/HYDEOUT STORE/ilus ilm./intersection/intersection/jam-clothing町田/John Q Store/Johnson Market/Just Because/KAKKO/KAU vintage clothes/kaufen/kimama/kinsella/KOH ISHIGURO/kosaji/kroneko/Laforay CULKIN/laidback/LASTPLAN/Le Coeur -vintage clothing store-/LIFE/Like a Boy/LIOT/LIPIT-ISCHTAR リピト・イシュタール/Maggoo Vintage/Malas Damas/marron vintage/Maru/MARUCO vintage clothing/Marx Jane/Materialoop new retro/mellow usedclothing/memória/MICMO/MILITARIA 1911 VINTAGE/minful/moonbirds vintage/Mr.Clean/mult/MWC/NaveL/new archaique/NOTIME/OBRERO/ocic × サンドビーチプロダクツ/OKI/Ol-c/Old Chuck/One Big Holiday/POISON FROG/Qrs/Rassic/Reair clothing store/Rebirth/RENGA CLOTHING STORE/RIVER OF NO RETURN/room/Rootstock/SAKI PHENOM/samurai vintage clothing/SANGO/SANGO/Sasanqua & Wezen used clothing/savvy vintage/Scout haus by Teddy Toimii/SELECTUS/SHEEP RUG/sheol/SHINKIRO/Shoes&Clothes.P/shushubell(シュシュベル)/SOTA JAPAN/SPiKe/SPINS/SS HOUSE/stability turn/steez/Stockhome & Cary/STORE old&new clothing/STRATO/Summer Step/sun//SunLemo./sup rising/swallow tail vintage 高円寺店/swallow tail vintage 千葉中央店/SWANK/T.R.O.Y Clothing/TAKE HAND/TAROCK/Terra Chic/Territory テリトリー/the CIDER/THE KOBAYASHI/THE PURPLE/TIP OF TONGUE/TOKI CLOTHING STORE/TR 31/2/TREE Used Clothing store/tunnel vintage (ツンネルヴィンテージ)/Ultimate Star/umber/us_connector/USAGE/Used & Vintage 南米旅行/USED CLOTHING HOUSE A/USED SNEAKERS KAI/used&vintage archeologie/Utah vintage&used clothing/VERS/VintageCap MISSI/WEGO/Westo Factory 藤が丘店/WestoFactory 春日井/WHITE CIRCLE/WONDRES_vintage/Woodmarquee/Young/youth vintage/YouTuber ハルキ/YoYew(ヨーヨー)/yup/Zira/ZUSHI/&Dorothy/3 PEACE/7ession/あまちゃんち/イエラフリカ/エンカウント/グラスホッパー/ジプソフィラ/スクイーク/トゥプープトゥポップ ビンテージ/まつだはうす/ミリタリーショップS&Graf/みんなの古着屋 エブリワン/安心院商店/羽鳥商店/我色々/古着屋 JAM/古着LAB/古着屋 PUNCH THRIFT/古着屋 Snow Garden/古着屋 脳天気/古着屋「フダン」/古着屋BigFish/古着屋Chum/古着屋DIGDIG/古着屋dp/古着屋DROP/古着屋FIRE/古着屋geeds/古着屋Gold/古着屋LIBERTY/古着屋memento/古着屋mion/古着屋nancy/古着屋no pain no gain/古着屋paradero/古着屋RUFFY/古着屋SunLemo./古着屋SWAPS/古着屋TEENSPIRIT/古着屋TIME TRAVELER/古着屋virus/古着屋Wirs/古着屋zombie/古着屋ぐるめ/古着屋シミー/古着屋デテルミナシオン/古着屋バル 000/黒船屋/屍裏/酔服屋/千葉デザート/東京古着/望月商店/磨研ト泥|Market Day/門蔵商店/洒落ゴッコ

外部サイト