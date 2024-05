ヘンリー王子とメーガン妃の長男アーチー王子が5歳の誕生日を迎えたことで、チャールズ国王は孫のためにプレゼントを贈るという話題が浮上した。王室専門家によると、国王は米カリフォルニア州に住む孫に、誕生日カードと手描きの水彩画をプレゼントすると囁かれているという。さらに国王は、お祝いの言葉を伝えるためビデオ通話を希望したものの、側近が難色を示したそうだ。現地時間6日、ヘンリー王子とメーガン妃夫妻の長男、アーチー王子が5歳の誕生日を迎えた。

アーチー君(以下、当時)は2019年5月6日午前5時26分、英ロンドンのプライベート病院「ポートランド・ホスピタル」で生まれた。ヘンリー王子夫妻は2020年に王室離脱し、赤ちゃんだったアーチー君を伴って米国に移住した。2021年6月には娘リリベットちゃん(当時)が誕生し、現在は家族4人で米カリフォルニア州モンテシートに暮らしている。ヘンリー王子は今月8日に英ロンドンの聖ポール大聖堂で開催される「インヴィクタス・ゲーム」の感謝礼拝に出席する予定だが、メーガン妃と子ども達は米国に留まることになる。しかしヘンリー王子はアーチー王子の誕生日前に出発せず、メーガン妃やリリベット王女と一緒にお祝いしたもようだ。英王室専門家トム・クイン氏は、チャールズ国王が愛する孫アーチー王子のために、英国から誕生日カードとプレゼントを贈るだろうと予測した。トム氏は英メディア『The Mirror』の取材に応じ、「メーガンは手作りのプレゼントを好み、贅沢で高価なプレゼントを嫌うため、国王はアーチーに手描きの水彩画を贈るだろうと言われています」と語り、こう続けた。「しかしチャールズ国王と彼のチームは、国王が孫に何を贈ろうが、ヘンリーとメーガンに誤解されるのではと心配しています。」「国王がジョージ王子(ウィリアム皇太子夫妻の長男)に、王子の名前が入った手作りのブランコを贈ったことは有名です。しかしヘンリーはこのようなプレゼントについて、アーチーには立派すぎると何度も言っているのです。」ヘンリー王子は今年2月、チャールズ国王ががんの治療を開始したと発表後、父に会うため英国に帰国した。しかし親子の再会はわずか1時間にも満たず、翌日には米国にとんぼ返りした。トム氏によると、国王はアーチー王子の誕生日にビデオ通話をすることを望んでいるそうで、ヘンリー王子に直接連絡を取る可能性もあると述べた。国王は新しいテクノロジーを嫌っているものの、遠くに住む孫と連絡を取り合うことを切望しているため、ヘンリー王子に電話をして、アーチー王子に祝福の言葉を伝えることは「間違いないでしょう」と語っている。その一方、王室の側近は国王がビデオ通話をすることに難色を示しているという。トム氏は「国王がヘンリーと通話をすれば、メーガンと話すことなく、アーチーと手短に話ができるというが、彼(側近)はそのこと自体に恐怖を感じています」と説明した。