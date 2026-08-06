イラン外務省は、ホルムズ海峡の新航路をめぐるオマーンとの協議について、「共同声明の策定が最終段階に入る」と述べ、交渉が大詰めを迎えているとの認識を示しました。

イラン外務省のバガイ報道官は5日、ホルムズ海峡の新たな航路の設定に向けて2か月にわたり続けられてきたオマーンとの協議について、「共同声明の策定が最終段階に入る」と述べました。

AP通信が複数の関係者の話として報じたところによりますと、イランの最高指導者モジタバ師の承認を待っている状況だとしています。

一方、バガイ氏は、オマーンとの間で合意が成立しても、アメリカによる海上封鎖や威嚇行動が続く限り、船舶が海峡を安全に航行することはできないと強調しました。

検討されている新たな航路の詳細については分かっていませんが、イラン国営通信は5日、ガリババディ外務次官の話として、「新たな航⁠路の大部分はイラン領海内にある」と伝えています。

こうしたなか、イランが支援するイエメンの武装組織・フーシ派の報道官は5日、紅海やアデン湾を航行していたサウジアラビアの複数のタンカーを標的に、弾道ミサイル攻撃を行ったと発表しました。

サウジアラビアは現時点で、これに対する反応を示していません。