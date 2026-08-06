大阪府の路上で4日夜、刃物を持って向かってきた男に警察官が発砲し、男は死亡しました。威嚇射撃の直後に撃った2発目が左胸に命中したということです。◇警察官「包丁下ろせ！ 早く下ろせ！ 撃つぞ！」怒号が飛び交った、夜の大阪・河内長野市で、5人の警察官の先には、黒いタンクトップ姿の男がいました。近くに住む無職の土屋重吉容疑者（60）です。4日夜、警察官が、刃物を持った土屋容疑者に拳銃を発砲し、土屋容疑者は