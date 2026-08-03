「フラット35」の適用金利が過去最高を更新しました。6月に初めて3％を超えて以来、3か月連続の3％台です。【映像】「フラット35」適用金利が過去最高を更新住宅金融支援機構が発表した長期固定金利型の住宅ローン「フラット35」の8月の適用金利は、返済期間が21年以上35年以下の最低金利が3.29％でした。先月の3.14％から0.15ポイント引き上げられ、現行制度になった2017年10月以降で過去最高です。長期金利の上昇が主な要