板倉滉＆川口春奈が結婚とともに行った報告サッカー日本代表DFの板倉滉が2日、自身のインスタグラムで女優の川口春奈との結婚を発表した。同時に行ったもう一つの“お知らせ”にもファンが好感を寄せている。2人はインスタグラムに連名の文書を投稿。「いつも応援してくださっている皆さまへ」と題し「私たち板倉滉と川口春奈は結婚しましたことをご報告させていただきます」と報告した。さらに「また、お腹には私たちの赤ち