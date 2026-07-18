去就が注目されている古橋。(C)Getty ImagesサッカーダイジェストWeb

古橋亨梧がバーミンガムを離れる可能性、指揮官が48時間以内に明確化と示唆

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 日本代表FW古橋亨梧がバーミンガムから移籍する可能性が浮上している
  • クリス・デイビス監督が「48時間以内に去就が明確になる」と示唆したとのこと
  • スコットランド紙『Daily Record』が、練習試合の外れを受けて報じた
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