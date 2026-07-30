28日、熊本県で大規模な地震が発生し、これに伴い、災害用統一SSID「00000JAPAN」が開放された。 セブンとPayPayのIDが統合の可能性ポイントと買い物はどう変わるのか 「00000JAPAN」は大規模災害や通信障害などが発生した際に無料開放される災害用統一無線LANで、キャリアの契約を問わず、Wi-Fi接続できる機種であれば利用可能。 たとえばスマホであれば、端末の設定画面でWi-FiをONにし、表示される「00000JAPAN」をタッ
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