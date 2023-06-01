エステサロンなどの予約サービス「EPARK リラク＆エステ」は7月27日、予約システムの一部データベースに不正アクセスを受け、個人情報約3300万件が漏えいした可能性があると発表しました。漏えいした可能性があるのは利用者の氏名や住所、電話番号のほか、暗号化されたパスワードなどで、クレジットカードの情報は含まれていません。