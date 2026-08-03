片山財務大臣は3日、アメリカとともに円買いの協調介入をしたと明らかにした上で、「更なる協調介入を実施することも躊躇（ちゅうちょ）しない」とする談話を発表した。片山財務大臣の談話：米国東部時間7月31日（金）、日本国財務省は、米国財務省と協調して円買い介入を実施した。今回の協調介入は、2025年9月に発出した「日米財務大臣共同声明」に基づき実施されたものであり、最近見られた円の過度な変動や無秩序な動きに対処