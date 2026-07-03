死亡した母親と娘の死因は、首を絞められたことによる窒息死でした。7月1日、長野・東御市の住宅で49歳の母親と12歳の長女が死亡しているのが見つかり、父親の飯島啓輔容疑者（46）が14歳の長男を刃物で切り付けるなどして殺害しようとした疑いで逮捕されました。飯島容疑者は調べに対し容疑を認め、母親と長女の殺害もほのめかしているということです。警察は3日、司法解剖の結果、2人の死因は首を絞められたことによる窒息死だっ