登山シーズンでにぎわう富士山で、64歳の男性が死亡する事故がありました。8合目付近で意識を失いその後、死亡。登山ツアー中に何が起きたのでしょうか。5日午前5時前に、富士山頂上から撮影されたのは、一面に広がる雲海やご来光です。山頂の山小屋周辺には、早朝から多くの登山者が訪れ、この見事な眺めを楽しんでいました。標高約2300メートルの5合目登山口では、5日も多くの登山ツアー客らが山頂を目指して登山道へ。こうした