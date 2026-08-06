５日夕方、三重県の鈴鹿サーキットで訓練中の白バイが転倒する事故があり、女性隊員1人が重傷を負いました。 【写真を見る】鈴鹿サーキットで訓練走行中の白バイが転倒…運転していた女性隊員（20代）が頭を打つなどして重傷白バイ歴は約4か月今月末のイベントに参加予定 三重県警によりますと、5日午後5時半ごろ、鈴鹿サーキットのレーシングコースで、訓練のために走っていた白バイが転倒