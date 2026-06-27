台風7号はまもなく徳島県内に最も接近する見込みです。これまでの大雨により地盤の緩んでいる所があり、気象台は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意するよう呼び掛けています。台風7号は午前11時現在、高知県・室戸岬の南にあって1時間に約50キロの速さで北東へ進んでいます。中心気圧は992ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルです。徳島県内には27日昼前から昼過ぎに