「夫婦関係が破綻した」２人の妻と共謀し、性交した女性との盗撮動画をネットに投稿。性的姿態撮影処罰法違反罪などに問われている男の初公判が６月17日、東京地裁で開かれた。「小野洋平被告（39）は妻の小野晴香被告（28）と、内縁関係にある小野凛被告（24）の３人で、東京・歌舞伎町のマンションで一夫多妻生活を送っていました。そのマンションに、パパ活目的で知り合った10代女性を監禁。『お前は犬だ』と首輪を付けて、暴行