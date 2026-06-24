２１日、崇陽渓漫遊道を走るサイクリング愛好者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山6月24日】中国福建省武夷山市の崇陽渓漫遊道で21日、サイクリング愛好者30人余りが走りを楽しんだ。参加者は緑豊かな武夷山や水辺、茶畑が広がる風景を堪能していた。２１日、崇陽渓漫遊道を走るサイクリング愛好者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２１日、崇陽渓漫遊道を走るサイクリング愛好者。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）