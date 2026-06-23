スペイン代表の選手たちのトラックスーツ姿に反響スペイン代表の公式Xアカウントは、北中米ワールドカップ（W杯）での移動の様子を「!Alla vamos, Mexico!」と投稿している。選手たちのトラックスーツ姿に、SNS上では「世界で最もお洒落」と話題を呼んでいる。投稿には4枚の写真が添付されており、選手たちが青、赤、黄の鮮やかな代表トラックスーツに身を包み、空港や飛行機の階段を移動する様子が写っている。選手たちが着用