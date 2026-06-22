トンボ飲料は6月17日の株主総会を経て、翠田圭吾専務が新社長に就任した。翠田章男社長は代表取締役会長に就いた。圭吾氏は章男氏の長男。◇◇翠田圭吾氏（みすた・けいご） 1985年7月16日生まれ、40歳。富山市出身。2009年3月明治大学農学部卒、同年4月三栄源エフ・エフ・アイ入社、14年6月トンボ飲料入社、19年取締役営業部長、22年6月常務取締役営業統括本部長、24年6月専務取締役営業統括本部長。ソース