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生まれつき指が28本ある子猫トビーがギネス世界記録に認定される

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 生後10カ月の子猫トビーが28本の指でギネス世界記録に認定された
  • 2002年にカナダの猫ジェイクが樹立した記録に並ぶタイ記録となった
  • 飼い主のデラニー・ヘンダーソンさんは健康に問題はないと強調している
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