北海道・釧路市動物園は、2026年5月28日に浜松市動物園から来たクロヒョウ「ソラ」（メス・6歳）の一般公開を始めました。クロヒョウは絶滅危惧種で、道内で展示しているのは釧路市動物園だけです。 クロヒョウは臆病な性格ということですが、ソラは檻の前に人だかりができても、過敏に反応することはなく、堂々としていたということです。ソラは午前9時半から午後4時まで公開しています。