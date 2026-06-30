【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナ南部オデーサ州の国立自然公園は29日、黒海沿いの海岸で6月に死んだイルカ計56頭が打ち上げられたと発表した。「戦争が原因だ」として、機雷や艦船を狙ったミサイルの爆発、軍艦からの低周波音、侵攻に伴う化学物質による汚染などが影響しているとみている。打ち上げられたのは死んだイルカの一部で、実際の数は、さらに多いとみられる。国立自然公園は2022年2月のロシアの侵攻開