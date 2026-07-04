クマ4日午前7時ごろ、岩手県西和賀町の秋田自動車道で、「クマが道路上のポールにしがみついている」と走行していた人から110番があった。県警高速隊によると、クマ1頭が一時道路上にとどまり、この影響で北上西インターチェンジ（IC）―湯田IC間の上下線が午前9時半から約3時間半通行止めになった。けが人はいない。高速隊によると、クマは1頭で、路肩に設置されたポールにしがみついていた。その後、のり面を上ってやぶに入