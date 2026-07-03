瀬戸内海を泳ぐイノシシ（高松海上保安部撮影）2026年7月3日 高松海上保安部によりますと、3日午前11時ごろ、香川県小豆島の大角鼻南方約7400ｍの海域で、イノシシ1頭が泳いでいるのを高松海上保安部の巡視船いぶきが発見しました。高松海上保安部がイノシシが泳ぐ様子を撮影しました。