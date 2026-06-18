メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋駅近くの中川運河沿いにホテルや飲食店などの複合施設がオープンしました。 オープンしたのは複合施設「NAKAGAWA CANAL DOORS」です。 「水辺と暮らす」がコンセプトで、広さおよそ6000平方メートルの敷地には5つの施設が運河を囲みます。 部屋から中川運河が見渡せるホテルや事前予約で利用できるテニスや卓球などの要素を組み合わせたピックルボール