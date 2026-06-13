【その他の画像・動画等を元記事で観る】 乃木坂46金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』（6月30日発売）の先行カット第7弾が公開された。 ■「女の子にもかわいいと思ってもらえる世界観の写真です！」（金川紗耶） 今回公開されたのは、フルーツを手に外を眺める横顔がなんとも美しい一枚。ピンク色の空間に映えるパステルグリーンのランジェリーが、乙女チックな雰囲気を演出してる。 「