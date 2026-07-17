世界初公開となるAIロボットなど300点以上。中国で過去最大規模となるAI展示会が、きょう開幕しました。このイベントを率いる習近平国家主席の狙いは何なのでしょうか？記者「会場は大勢の人で埋め尽くされていて、イベントの注目の高さが伺えます」中国・上海市で開幕した「世界人工知能大会」。AIやロボット、半導体など人工知能関連の企業1100社以上が出展し、AI製品や技術のうち300点以上が世界初公開です。展示面積は過去最大