川崎市のJFEスチール工場事故現場の海中から遺体3人死亡1人不明今年4月、川崎市の工場で作業員5人が転落し、3人が死亡、1人が行方不明となっている事故で、現場の海の中から遺体が見つかりました。行方不明となっている男性作業員の可能性があるとみて、警察が確認を進めています。【写真を見る】【速報】事故現場の海中から遺体発見JFEスチール工場で3人死亡1人行方不明の転落事故行方不明の男性作業員の可能性川崎市こ