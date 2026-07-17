タレントの楽しんごが１７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、カラオケ店でもみ合いになった過去を告白した。楽しんごは、茨城・古河市でアルバイトの女が同居女性の唇の上下を針と糸で縫い合わせたとする傷害事件のニュース画像を添付。「茨城・古河の事件を見ていて、ふと思い出したことがあります」と切り出した。「６〜７年前、水戸の大工町にあった『ボイス』というカラオケで飲んでいた時のこと」だそう。「突然、後ろから