カープは１７日、矢野選手の１軍登録を抹消しました。理由として「薬物の売人とみられる人と密室にいること自体が強い疑念を抱く状況」と説明しています。 カープの矢野雅哉選手をめぐっては、一部週刊誌で指定薬物・エトミデートいわゆる“ゾンビたばこ”の売人とみられる人物と写る写真が掲載されています。 これを受けカープの鈴木球団本部長は矢野選手が“ゾンビたばこ”を使用した事実は確認でき