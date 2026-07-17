コメの平均価格が3週連続で値下がりし、5キロあたり3403円となりました。農林水産省によりますと、今月6日から12日までの店頭のコメの平均価格は、前の週より55円安い、5キロあたり3403円でした。3週連続の値下がりです。また、業者間の取引の指標である6月の「相対取引価格」も史上最大の下げ幅となりました。5月末時点での民間在庫が過去最大となるなど、多くのコメが出回り、安売りが続いているとみられます。こうしたなか、火