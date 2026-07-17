鬼越トマホークの良ちゃん（左） Smart FLASH

鬼越トマホーク良ちゃん、暴言ポストを謝罪 なぜ謝罪まで1週間かかったのか

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 鬼越トマホークの良ちゃんが17日、渡部建への暴言ポスト問題で謝罪した
  • 10日を最後にX投稿がなかったのは、吉本社内で協議がされていたからだという
  • 人力舎からの抗議もあり、会社から投稿を禁止されていたのだろうと芸能担当記者
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