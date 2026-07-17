日経平均株価が過去5番目の下げ幅で取り引きを終えました。終値は、きのうより2694円安い6万4141円でした。【映像】3連休前の大暴落に「リスク回避」を指摘する声もAI・半導体関連株が大きく下落し、一時、4000円以上値下がりしました。きょうの日経平均は、前日のアメリカ市場で半導体銘柄で構成される株価指数が大きく下落した影響を受けました。東京市場では、半導体メモリ大手のキオクシアや東京エレクトロンなど、主