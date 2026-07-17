川崎市のJFEスチール東日本製鉄所敷地内で4月、クレーン解体中に男性作業員5人が転落して3人が死亡、1人が行方不明になった事故で、神奈川県警は17日、現場の海中から遺体が見つかったと明らかにした。身元確認を進める。