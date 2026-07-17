ブドウ1粒およそ3万円です！「特秀G、1キロ。100万円！」石川県が開発した高級ブドウ「ルビーロマン」。けさ、金沢市の市場で初競りが行われ、1房33粒、およそ1キロある最高品質の「特秀Gクラス」に100万円の高値がつきました。一富士田中聖基 常務「東京に持ち帰って、皆さまにこれだけすばらしいブドウを知ってほしい」100万円で競り落とされたルビーロマンは、東京・三鷹市のフルーツ店で販売されるということです。