7月17日午前、三重県の四日市市沖に到着した原油タンカー。ホルムズ海峡の事実上の封鎖後初めてとなる、メキシコ産原油を積んでいます。 【写真を見る】“メキシコ産”原油が日本到着 タンカーが三重･四日市に ホルムズ海峡の事実上封鎖後“初” 喜望峰経由で約70日航行 （村上康平カメラマン 7月17日午前8時ごろ 三重･四日市市沖）「メキシコで原油を積んだタンカーが、四日市の沖合に到着しました」 調達し